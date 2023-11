Dalla Regione più fondi per il Museo dello Spazzacamino

Più fondi dalla Regione per il “Museo regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo”. Il rinnovo della convenzione con Regione ha permesso al comune di Santa Maria Maggiore di ottenere più fondi.

Parliamo del Museo dello Spazzacamino, creato dal Comune di Santa Maria Maggiore per raccontare la storia e l’opera degli spazzacamini emigrati all’estero per svolgere il loro lavoro. Museo poi integrato dalla documentazione ed atti relativi all’emigrazione vigezzina nel mondo, in particolare agli inventori dell’Acqua di colonia.

Il Museo era stato riconosciuto dalla Regione nel 2011: era stata siglata la convenzione con il comune, assicurando anche un contributo di 10 mila euro per le attività un sostegno.

Ora, l'approvazione della nuova convenzione ha previsto, per lo svolgimento delle attività del Museo, un sostegno economico che per l’anno 2023 sarà di 18 mila euro, che il comune metterà a disposizione del Comitato di gestione del Museo.