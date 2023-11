Prima Categoria, spiccano Trecate-Virtus Villa e Cannobiese-Piedimulera

Prosegue l’appassionante braccio di ferro in cima alla classifica di Prima Categoria: l’Ornavassese ospita il Carpignano, squadra molto fisica e scomoda da affrontare, mentre la capolista Union Novara se la vedrà con il sorprendente Agrano. Gli uomini di Lopardo stanno facendosin qui un gran campionato e proveranno lo sgambetto ai più quotati avversari.

La partita più interessante della dodicesima giornata si giocherà però a Trecate: i biancorossi terzi in classifica ospitano la Virtus Villa di Giampaolo, attualmente quinta. Entrambe le squadre hanno ambizioni di classifica ma sono reduci da due brucianti ko nell’ultimo turno; il risultato di questa sfida sarà quindi importante anche dal punto di vista psicologico per il proseguo del campionato.

Molto interessante anche il match Cannobiese-Piedimulera, due squadre costruite per stare davanti, ma che hanno vissuto un avvio di stagione sottotono. Entrambe sono però in ripresa, i risultati iniziano ad arrivare e la zona playoff non è lontana. Anche in questo caso una vittoria oltre ai tre punti darebbe nuova linfa alle ambizioni di classifica.

Altra sfida made in Vco è Vogogna-Gravellona San Pietro, con i verdi di Castelnuovo che dopo gli ultimi deludenti risultati sono scivolati in zona playout, mentre gli arancioneri occupano una posizione di classifica interlocutoria e sono reduci dalle fatiche di Coppa di giovedì.

Il Crodo di Daoro scende nel novarese per sfidare il Sizzano, reduce dalla bella affermazione in casa del Villa: per gli ossolaninon sarà facile portare a casa punti. Più agevole appare invece il compito della Varzese, che ospita il derelitto Comignago, con l’obbligo di centrare la seconda vittoria stagionale.

Infine il Bagnella di Tabozzi, dopo il colpo sfiorato domenica scorsa con l’Ornavassese, va a giocare in casa della Pernatese penultima. Partita non impossibile sulla carta, ma i novaresi hanno raccolto quattro punti nelle ultime due giornate.

Le gare del weekend di Prima Categoria:

Vogogna - Gravellona San Pietro; Cannobiese - Piedimulera; Ornavassese - Carpignano; Pernatese - Bagnella; Sizzano - Crodo; Trecate - Virtus Villadossola; Union Novara - Agrano; Varzese - Comignago