Festa di laurea per 15 neo dottori in scienze infermieristiche

Si è conclusa con il lancio dei cappelli, sui gradini di Villa Giulia, la cerimonia di proclamazione dei 15 neo laureati del corso di Scienze Infermieristiche dell’Università del Piemonte orientale. “La prima leva di studenti, formatisi durante il Covid, avete imparato a leggere gli sguardi dei pazienti attraverso le mascherine, ciò vi dà qualcosa in più che fi sarà utile nella professione”, ha detto rivolgendosi alle 13 neolaureate e ai 2 neolaureati la direttrice del corso, prof.ssa Paola Sanvito. “Per Verbania è una conferma di quella che vogliamo divento una città universitaria, con specializzazione nelle professioni sanitar. L’augurio è che il corso prosegua in una sede prestigiosa (Villa San Remigio, data in concessione all’Università dell’Upo, ndr)”, ha aggiunto il sindaco, Silvia Marchionini.

“Con Scienze infermieristiche, come Asl Vco, abbiamo capito di essere in grado di fare cose di qualità. Di sicuro riceverete decine di proposte, mi auguro che le rifiutiate tutte accettando la nostra. Stiamo predisponendo un bando di concorso apposta per voi. Sarete molto utili nei servizi territoriali cui stiamo lavorando” ha precisato la direttrice generale, dottoressa Chiara Serpieri . “Di sicuro non avrete problemi a trovare lavoro”, ha sottolineato il vicepresidente della Provincia, Rino Porini.

“Avete scelto una professione non più tanto ricercata” ha riconosciuto Marcello Senestraro direttore delle professioni sanitarie di Asl Vco. A rappresentare ArsUniVco c’era il vicepresidente, Giulio Gasparini. Prima della proclamazione, la professoressa Silvia Galetto (Università del Piemonte orientale, rivolgendosi agli ormai ex studentesse e studenti, ha riconosciuto: “Vi ho seguiti nell’ultima settimana, (la discussione delle tesi, ndr) ho apprezzato i vostri lavori che dimostrano quanto siate consci dell’importanze della professione che state per intraprendere".



Questi i neo laureato che hanno conseguito voti tra gli 87 e i 105 110 decimi: Leonardo Appetito, Samantha Badini Salina Borello, Eleonora Belardi, Camilla Bertacchi, Bianca Georgiana Herghiligiu, Cati Irimia, Angelica La Creta, Michela Mitidieri, Laura Polliani, Milena Sanginiti, Jennyfer Sghedoni, Mario Matteo Sole, Alessia Sommacal, Erika Zanardi.