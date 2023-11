Mercatini di Natale a Domodossola nel Borgo della Cultura

Sono già quasi tutte prenotate le postazioni dei mercatini di Natale che sabato 16 e domenica 17 dicembre animeranno il Borgo della Cultura di Domodossola. Molti gli espositori con proposte nuove, belle e golose, e tanti gli eventi che scalderanno la due giorni tanto attesa.

"Si prevedeva di lasciare aperte le iscrizioni per gli espositori fino ai primi giorni di dicembre - dice Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola - ma gli spazi disponibili sono ormai quasi esauriti grazie a 160 richieste già pervenute. Il nostro desiderio è quello di proporre due giornate da vivere nello spirito di una comunità che si ritrova, scopre i suoi talenti e la sua generosità, mentre si apre, accogliente, ai visitatori".

Le due giornate dei mercatini vedranno dunque tanti momenti di spettacolo e di incontro. Una grande novità di questa edizione è la collaborazione con le scuole locali: i bambini hanno infatti preparato decorazioni artistiche con materiale proveniente dai boschi circostanti che andranno ad ingentilire tutti gli angoli del mercatino. I bambini poi regaleranno anche momenti musicali.

"Siamo infinitamente grati al Coro della Scuola Kennedy, al Coro della Scuola Milani Centro ed al Coro dei Plurimusicisti di Calice - dice Cecchetti - Siamo grati per la disponibilità di dirigenti ed insegnanti e per l'impegno dei bambini. Li ascolteremo sabato 16 in Piazza Rovereto, con la loro musica ma anche con racconti di storie di gentilezza e riflessioni".

In Piazza Rovereto si esibirà poi la Piccola orchestra del Bosco, diretta da Alberto Lanza, e anche gruppi di giovani musicisti coordinati da Alberto Valentini. Domenica pomeriggio racconti di Natale alla Cappella Mellerio. Per tutte e due le giornate ci saranno i sax e i flauti dei GMO che si esibiranno per le vie del centro, oltre naturalmente al Civico Corpo Musicale.

Piazza Fontana sarà la "piazzetta della solidarietà" dedicata alle associazioni di volontariato e anche qui si svolgeranno altri momenti di spettacolo, anche itinerante, grazie al Coro Nitida Stella, al Coro Gospel White Spirit, alla Antigo Brass Band e alla Fanfara degli Alpini. Proprio gli alpini, con il loro coro, saranno protagonisti degli "Auguri alla Città". Appuntamento in piazza della Chiesa sabato alle 17.00. Alle 21.00, sempre in Collegiata, si terrà poi il Concerto degli Alpini. Il Civico Corpo Musicale proporrà invece la domenica sera il Concerto di Natale. Non mancherà il concorso fotografico dedicato ai Presepi.

A chiudere gli appuntamenti natalizi organizzati dalla Pro Loco di Domodossola saranno il Coro Seo Cai e il Coro Gaudium il pomeriggio del 24 dicembre sotto i portici del Teatro Galletti. Sempre loro poi, la sera del 5 gennaio nella Chiesa della Madonna della Neve, terranno un concerto a favore della "Casa per Tutti".