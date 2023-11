Torna la "Settimana del sociale" di Confartigianato

Sono sette gli appuntamenti della “Settimana del sociale” di Confartigianato in calendario da lunedì 27 a venerdì 1° dicembre nel Vco.

Si parte lunedì 27 novembre alle 14.00 dal Domocentro di Domodossola (in corso Dissegna) con “Alcolismo: caratteristiche ed effetti sociali di una patologia nascosta”. Martedì 28 novembre, alle 10.00, nella sede di Confartigianato a Verbania: l’incontro “Patronato Inapa, risorsa per la comunità”. Mercoledì 29 novembre, sempre in Confartigianato a Verbania, tavolo di dialogo sociale con i giovani studenti del Vco. Giovedì 30 novembre doppio appuntamento: alle 10.00 a Verbania (“Più sicuri insieme contro le truffe agli anziani”) e alle 16.00 a Domodossola (“Non è un bel gioco, conosciamo meglio le ludopatie”). Venerdì 1° dicembre tre incontri per gli studenti: alle 10.00 a Fast, in via XX Settembre ad Omegna, “Navigare nell’era digitale tra intelligenza artificiale e rischi sociali, strategie per web protetto”. Nell’auditorium dell’’istituto Cobianchi a Verbania, invece, “Nuove opportunità nel mondo dell’elettronica in Italia e in Europa”. Alle 17.30 al Forum Parco Maulini di Omegna, infine, “Le opportunità e gli strumenti del welfare aziendale”.

“Con la Settimana del sociale, giunta quest’anno alla quinta edizione – spiega il vice presidente di Confartigianato altro Piemonte, Maurizio Besana – andiamo oltre l’aspetto strettamente economico, occupandoci di piaghe sociali quali l’alcoolismo, le truffe agli anziani che sono un reato particolarmente odioso, la ludopatia, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani”.

“C’è l’intento di avvicinare i giovani alle professioni artigiane che, come altri settori, patiscono la carenza di ricambio generazionale”, aggiunge Marco Vella, responsabile del settore sviluppo: “Quest’anno, per la prima volta, siamo riusciti a coinvolgere anche il liceo Cavalieri. Oggi l’artigianato di servizio relativo alla casa (idraulici, elettricisti, ecc.) patisce una grave carenza di personale, eppure di lavoro ce ne sarebbe con prospettive di guadagno che un neolaureato in determinate discipline si sogna”. Tra le finalità della “Settimana del sociale” di Confartigianato, precisa Paolo Salsa, responsabile della sezione territoriale del Vco, “c’è ance quella di promuovere l’attività di patronato dell’associazione e di agevolare i giovani che intendono avviare un’attività artigiana a sbrigare le pratiche burocratiche”.