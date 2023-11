Al consigliere della Pro Loco di Montecrestese Luciano Pinarel il premio Nanni Vignolo

Ospiti a Moncalieri, alla biblioteca Arduino, la Pro Loco di Montecrestese con il consiglio direttivo e i volontari, sabato 25 novembre ha festeggiato il consigliere Luciano Pinarel.

La giornata è cominciata nella città di Moncalieri, accompagnati dalla locale Pro Loco alla visita del centro storico, del duomo e del convento, per poi trasferirsi presso la biblioteca Arduino per la cerimonia di premiazione, dove il presidente regionale dell’Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) Fabrizio Ricciardi, il consigliere nazionale Stefano Raso, il presidente provinciale Francesco Romeo hanno dato il benvenuto con un omaggio a tutte le donne ricordando la giornata contro la violenza sulle donne.

Premiato da Unpli Piemonte, Luciano Pinarel unico della provincia del Vco, con il Premio Nanni Vignolo, sono stati premiati anche altri 10 volontari di tutte le altre province piemontesi. Il premio intende ricordare e celebrare la figura di Nanni Vignolo, indimenticato presidente di Pro Loco, fra i fondatori di Unpli Piemonte e vera e propria “locomotiva” della vita associativa. Proprio partendo dalla simpatica ma inequivocabile metafora con cui veniva onorato, “locomotiva”, si vuole premiare chi nella vita associativa è un bene prezioso, anche se umile o nascosto. Un piccolo gioco di parole "Loco-Motiva": per il “Loco” chi si è distinto per attività rivolte alla valorizzazione del territorio, “Motiva” chi invece per attitudine, impegno, scelta è il motore di sviluppo, allargamento, arricchimento della comunità e dell’associazione.

“È stata una giornata di festa per tutti noi, siamo orgogliosi di aver accompagnato Luciano a ritirare questo premio super meritato”, raccontano i membri della Pro Loco di Montecrestese. Luciano Pinarel è in Pro Loco sin dalla sua costituzione, nel 2000, e come ha voluto ricordare lui stesso, ha lavorato (e continuerà a lavorare) con tre presidenti: Flavio Ferraris, Renato Punchia e Guido Tomà. “Con loro abbiamo organizzato eventi e fatto tante cose per Montecrestese, sempre con tanta armonia, rispetto e amicizia”, ricorda Pinarel.

“Con il 2024 ci sarà anche il rinnovo del consiglio direttivo della Pro Loco, che rimarrà in carica per il quadriennio 2024/2027 e naturalmente il nostro invito è rivolto a tutti, ma in particolar modo ai giovani, con nuove idee e nuove forze per poter continuare a valorizzare il territorio, collaborando come sempre con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni. A breve indicheremo la data dell’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio; nel frattempo chiunque voglia conoscere meglio la vita associativa, come funziona, proporre nuove idee può contattarci scrivendo a prolocomontecrestese@gmail.com oppure WhatsApp 3401404438”.