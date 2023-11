Digitalizzazione pubblica amministrazione: 2,5 milioni di euro per l’adeguamento delle piattaforme

Via libera dalla Giunta regionale al bando, che aprirà entro fine anno, relativo ad una serie di interventi di adeguamento delle piattaforme delle pubbliche amministrazioni piemontesi, tra cui “pagoPa”, che offrono funzioni fondamentali nella digitalizzazione dei processi e dei servizi della pubblica amministrazione. L’ammontare della misura è di 2 milioni e mezzo di euro a valere sui fondi strutturali, in particolare sul Programma dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Fesr) 21-27.

L’obiettivo principale degli interventi sulle piattaforme è quello di mettere a disposizione degli enti minori strumenti che supportino l’erogazione di servizi online semplici da utilizzare, come ad esempio la piattaforma regionale di intermediazione tecnologica sui pagamenti che si raccorda con il nodo nazionale “pagoPa”. Nella sostanza si tratta di una serie di interventi che mirano ad ottimizzare le piattaforme esistenti per migliorare la fruibilità del sistema, effettuare adeguamenti tecnologici e ottimizzare le prestazioni in linea con i livelli di servizi obbligatori.

«La nostra visione è quella di una pubblica amministrazione efficiente, trasparente e conveniente, in grado di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze dei cittadini e delle imprese che utilizzano i nostri servizi – commenta l’assessore all’Innovazione e Digitalizzazione, Matteo Marnati - Stiamo investendo importanti risorse per l'utilizzo di tecnologie e processi innovativi per semplificare le procedure e migliorare l'accesso ai servizi. In questi mesi si susseguiranno altri interventi per completare il nostro modello di digitalizzazione della pubblica amministrazione al passo con le esigenze moderne».