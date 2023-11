Babbo Natale a Vanzone arriva al Mulino

Babbo Natale arriva a Vanzone con San Carlo sabato 9 dicembre: una bella giornata di festa per i più piccoli, ma non solo. La Pro Loco e l'associazione "I Ghet ad Canfnil" hanno infatti organizzato per tutta la giornata "Il Babbo Natale al Mulino": l'area parcheggio in località Motta si trasformerà infatti nel villaggio di Natale con mercatini degli hobbisti, punto ristoro a cura degli Alpini di Vanzone e area bimbi dove si potranno scrivere le letterine e divertirsi assieme agli elfi di Babbo Natale.

Babbo Natale farà poi una sosta al Mulino di Ronchi Fuori per incontrare i bambini e ascoltare i loro desideri. I bimbi raggiungeranno il Mulino a bordo di una bellissima carrozza trainata da cavalli. Al pomeriggio poi, alle 17.30, Babbo Natale arriverà nella piazza davanti la Chiesa Parrocchiale. Qui sarà accolto dai canti dei bambini dell'asilo infantile Vanzonese. Seguirà la cerimonia di accensione dell'albero di Natale e lo scambio degli auguri con vin brulé e the caldo. Sarà possibile anche la visita ai presepi che partecipano al concorso "Natività tra Vanzone e Ceppo Morelli".