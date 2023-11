Sconfitta per la FindomoPediacooph24 contro Valsesia Basket

La peggior partita stagionale della FindomoPediacooph24 coincide con la sconfitta sul parquet del Pala Loro Piana contro Valsesia Basket. Granata battuti 63-53, con un solo quarto giocato, il terzo, in maniera positiva.

"C'è poco da dire, non siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento se non per dieci minuti dopo l'intervallo. Non abbiamo nemmeno l'alibi delle assenze, visto che mancava solamente Maestrone. Siamo stati molli, arrendevoli ed imprecisi: in attacco la loro zona ci ha mandato in tilt. Spiace, perchè era una partita alla portata e non l'abbiamo vinta come avremmo dovuto- l'analisi del presidente Nicola Guerra. Probabile che quanto successo pochi giorni prima del match, con l'addio di Trionfo, abbia avuto anche delle ripercussioni sul gruppo. Nelle prossime ore arriverà l'annuncio del nuovo allenatore, che come vi abbiamo anticipato sarà Corrado Boschetti.