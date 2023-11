Attiva un nuovo contratto luce all'insaputa dell'utente, denunciata operatrice di un call center

I Carabinieri della Stazione di Villadossola nel corso degli ultimi mesi hanno svolto diverse attività di indagine in particolare nel settore delle truffe. 5 soggetti denunciati a piede libero sono il risultato di quattro distinte indagini scaturite da altrettante denunce di cittadini residenti a Villadossola e dintorni che si sono rivolti ai carabinieri della locale Stazione.

In particolare: alcuni mesi fa un cittadino di Villadossola aveva denunciato ai carabinieri di essersi accorto, a seguito della comunicazione dell’autolettura al proprio fornitore di energia, che il suo contratto era stato chiuso ed attivato in favore di un altro gestore. Dato che lo stesso sconosceva tale circostanza sporgeva formale denuncia. I carabinieri di Villadossola, a seguito di mirati accertamenti, hanno appurato come il giorno della chiusura del precedente contatto, la vittima aveva ricevuto una telefonata da uno dei tanti “call center” del settore energetico e l’operatrice, carpendo i dati della vittima, chiudeva il precedente contratto aprendone contestualmente un altro in favore di altra società. L’operatrice telefonica, 37enne siciliana, operante proprio dalla trinacria, è stata quindi denunciata per truffa, mentre la vittima del raggiro ha potuto bloccare il nuovo contratto e ripristinare il precedente.