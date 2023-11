Paga la caparra per una stanza inesistente, raggirata una studentessa di Villa

Protagonisti di altra indagine dei carabinieri di Villadossola una studentessa universitaria ossolana e due pregiudicati tarantini, a cui la ragazza si era rivolta, tramite piattaforma online, per cercare una stanza in locazione per studenti a Pavia, dove la stessa studia.

I due, un 32enne e un 26enne, residenti in provincia di Taranto, concordavano per quanto richiesto una caparra di 700 euro, versata dalla ragazza su un conto corrente postale. Dopo il pagamento dell’anticipo, però, i due facevano perdere le proprie tracce, la vittima si rivolgeva quindi ai carabinieri di Villadossola. Gli accertamenti condotti dai militari permettevano di risalire, tramite i movimenti del denaro, all’identificazione dei due, già noti alle forze dell'ordine per diversi reati, che venivano pertanto denunciati per truffa in concorso.