La mostra interattiva "Gira Giramondo" arriva alla Biblioteca Contini

Dopo i numerosi eventi che hanno caratterizzato la settimana nazionale di “Nati per leggere”, alla Biblioteca “Contini” di Domodossola non si fermano le iniziative dedicate all’infanzia: mercoledì 29 novembre, alle 17.00, verrà, infatti, inaugurata la mostra interattiva “Gira Giramondo”.

“Gira Giramondo” è tante cose, chi verrà alla mostra potrà scoprirle ed esplorarle. Nasce come iniziativa del Sistema Bibliotecario del Vco nell’ambito del progetto Nati per leggere Piemonte che, durante il periodo del lock down per il Covid-19, ha raccolto conte, filastrocche e ninne nanne della tradizione popolare di tutto il mondo, grazie alla collaborazione dei volontari di Nati per leggere Vco e ai genitori che frequentano le biblioteche del sistema provinciale con i loro bambini.

Da playlist sul canale You Tube di Nati per leggere Vco, la raccolta è diventata un libro pubblicato dalla casa editrice Pulci Volanti, con i testi di Katia Rossi e le illustrazioni di Elettra Riolo. Infine, si è trasformata in una mostra interattiva che verrà ora allestita alla Biblioteca “Contini” di Domodossola e sarà visitabile fino a sabato 16 dicembre negli orari di apertura della biblioteca.

I pannelli che dall’ingresso condurranno alla sala ragazzi della biblioteca consentiranno, anche grazie al QR code tramite il quale sarà possibile ascoltare la playlist, di fare un viaggio poetico che avrà come filo rosso le ninne nanne della tradizione popolare dei diversi paesi, per unire idealmente il sonno dei bambini di tutto il mondo in un momento che culla con il calore della lettura condivisa. L’età consigliata è da 1 a 6 anni.

Per l’inaugurazione della mostra, fissata per mercoledì 29 novembre alle 17.00, saranno presenti in biblioteca le autrici Katia Rossi ed Elettra Riolo, che racconteranno come è nato il libro e terranno un laboratorio creativo ispirato ai suoi contenuti.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione, telefonando in biblioteca al numero 0324 242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.