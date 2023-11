Tagli Pnrr, in Piemonte rischiano le case di comunità? Icardi getta acqua sul fuoco: “Nessun impatto significativo”

Le Case e gli Ospedali di comunità in Piemonte sono salve, almeno per oggi. Parola di Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione, che getta così acqua sul fuoco delle preoccupazioni sollevate da Raffaele Gallo (Pd) sul fatto che la rimodulazione delle risorse del Pnrr annunciata possa portare anche in Piemonte a un taglio delle strutture.

“E’ notizia di questi giorni il taglio subito dalla Missione 6 Sanità del PNRR che porta a quasi una riduzione di un terzo delle case di comunità che scendono da 1450 a 1038, gli ospedali sempre di comunità ridotti da 400 a 397, così come le centrali operative che non saranno più 600, bensì 480: vorrei sapere quale potrebbe essere l’impatto della rimodulazione delle risorse del PNRR sulle strutture di prossimità che si intende realizzare in Piemonte” ha affermato Gallo.

“A oggi non vi sono elementi informativi per definire quale potrebbe essere l’impatto della rimodulazione delle risorse del Pnrr sulle strutture di prossimità che si intendono realizzare in Piemonte, anche in attuazione delle revisioni al Pnrr nazionale trasmesse alla Commissione UE” ha risposto Icardi.

“La riprogrammazione degli importi economici ad invarianza delle risorse complessive del Pnrr è in corso di perfezionamento e la ricognizione ad oggi dichiarata dalle Asr non presenta particolari criticità di disponibilità complessiva delle coperture” ha concluso l'assessore.

Intanto, al fine di rilevare eventuali criticità tecnico-operative, è stata avviata una ricognizione straordinaria, richiedendo alle Asr di attestare il rispetto delle milestone europee e target del Pnrr prospettici ed illustrare eventuali criticità ed azioni correttive.