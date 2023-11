In Slovenia per parlare del progetto "Leggere le montagne"

L'Info-Point di Domodossola, gestito dall'Associazione Ars.Uni.Vco ETS, ha partecipato la scorsa settimana all'Info-Point Exchange Meeting in Slovenia organizzato dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi. Nella città di Mojstrana gli Info-Point si sono riuniti per fare il punto sulla situazione nei vari paesi alpini e hanno condiviso le buone pratiche nate e cresciute in seno ad attività importanti.

"Come Info Point - spiega il coordinatore Andrea Cottini - siamo molto soddisfatti di aver potuto presentare alcune best practice, quali Leggere le Montagne ed altre correlate, avanti alla Presidenza Slovena della Convenzione delle Alpi. Tali Azioni confluiranno in un memorandum formale che verrà trasmesso all'Ufficio di Presidenza affinchè siano inserite tra le best practice dell'Arco Alpino".