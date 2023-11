Gioco d'azzardo patologico, un incontro per parlare di prevenzione

Il gioco d'azzardo patologico è un problema sociale di grande diffusione. Per fare il punto della situazione, e soprattutto per confrontarsi e stabilire strategie per prevenirlo, è in programma giovedì 30 novembre a Domodossola presso il Caveau di Domo Centro, in via Dissegna 6/b, l'incontro "Gioco d'azzardo patologico e sovraindebitamento: parliamone" organizzato da Confartigianato Welcare, Asl Vco, Regione Piemonte nell'ambito della quinta giornata del sociale. L'incontro si svolgerà dalle 17.30 alle 18.30.

All'incontro parteciperanno, in qualità di relatori, la dottoressa Patrizia Morandi, educatore professionale del Ser.D dell'Asl Vco e referente locale del Gruppo di lavoro regionale; la dottoressa Annalisa Caretti psicologa e psicoterapeutica del Ser.D dell'Asl Vco Ambulatorio per il trattamento del gioco d'azzardo patologico; la dottoressa Mariangela Veniani, dottore commercialista Ordine di Verbania e referente locale di Composizione della Crisi. L'ambulatorio Dga di Verbania risponde al numero 335/5957068 ed è possibile contattarlo per richieste di aiuto e consulenza.