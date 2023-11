''La Virtus torna al Poscio: grazie assessore Gianola''

''Grazie a nome mio e di tutti i tifosi che hanno a cuore la Virtus Villadossola e che in tutti questi anni non hanno potuto seguire la squadra. Grazie assessore Maurizio Gianola per il suo fulmineo intervento nel risolvere questa penosa telenovela. Si vede che c’è ancora qualcuno che si impegna quando ha un incarico e probabilmente ti sei anche ricordato che i tuoi figli hanno giocato nel fiorente settore giovanile della Virtus Villa''. Lo dice a Ossolanews Giuseppe D'Amelio, villadossolese, da sempre sostenitore della Virtus Villa e soprattutto, in passato, anche responsbaile di settori giovanili di alcune società ossolane tra cui anche la Virtus.

''Nel prossimo campionato ritorneremo all’ovile e mai nessuno potrà e dovrà dimenticare la storia di questa società - aggiunge D'Amelio - . Tutti i tifosi ringraziano Gianola e quelle persone che in tutti questi anni hanno tenuto in piedi le sorti della Virtus Villa con sacrifici non indifferenti''.