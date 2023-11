Un uomo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 5 volte superiore al consentito, anche per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida oltre al sequestro dell'autovettura.

Altre due patenti sono state ritirate ad altrettanti conducenti sanzionati per aver effettuato sorpassi azzardati in prossimità di incroci e in centro abitato lungo la SS33 e SS34 nei tratti ricadenti rispettivamente nel comune di Baveno e in quello di Verbania.