Intrattenimento culturale con i giochi da tavolo per adulti

Una ventata di novità si abbatte sulla biblioteca di Domodossola con l'apertura di una sezione dedicata ai giochi da tavolo per adulti. L'inaugurazione, prevista per domani, venerdì 1 dicembre alle 20.30, vedrà la partecipazione speciale della dottoressa Jennifer Francioli, dello Studio Specialistico ABC, esperta nell'arte di coinvolgere la mente attraverso il gioco.

La nuova sezione, pensata per offrire un'alternativa di intrattenimento intellettuale agli adulti della comunità, rappresenta un passo avanti nell'offerta culturale della biblioteca. La dottoressa Francioli, con la sua vasta esperienza nel campo dell'educazione ludica, introdurrà i presenti al mondo affascinante e stimolante dei giochi da tavolo. Per i più piccoli, sabato 2 dicembre alle 10.30, è in programma un nuovo appuntamento di "Coccole e filastrocche", un'occasione speciale dedicata ai bambini da 0 a 12 mesi. Dopo il successo delle precedenti edizioni con "Gioco di leggere" di Sara Caprera e "Carta, forbici e fantasia" di Donatella Mora, questa volta la protagonista sarà la musica.

Per assicurarsi la partecipazione, è sufficiente chiamare in biblioteca al numero 0324 242232.