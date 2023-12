Valdo inaugura la stagione dello sci

Sarà Valdo a inaugurare ufficialmente la stagione sugli sci in Ossola: da domenica 3 dicembre impianti aperti infatti nella stazione formazzina. Per tutte le altre stazioni invece bisognerà attendere, neve permettendo, la prossima settimana. Confermata l'apertura alla Piana per il 7 e al Devero per l'8 dicembre, così come a Domobianca dove i cannoni sono in funzione già da qualche giorno.

San Domenico, dove si sta lavorando per posizionare la nuova telecabina, rimanderà l'apertura al prossimo anno. Per Macugnaga, dove la prevendita finisce questo fine settimana, le aperture dovrebbero essere differenziate: l'apertura del Belvedere è prevista dal 7 dicembre e quella del Moro durante il periodo natalizio. Anche Antrona dovrebbe aprire durante le feste natalizie.La speranza è che la neve arrivi copiosa, dato che al momento la quota neve è ferma a 1.800 metri.