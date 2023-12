Recuperata dai Vigili del fuoco la betoniera che si è ribaltata sul piano di Masera FOTO

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola questa mattina intorno alle 8.30 per il ribaltamento di un camion che trasportava 8 metri cubi di calcestruzzo.

Per cause ancora da determinare il mezzo è andato fuori strada sulla strada provinciale 71 nel comune di Masera. Sul posto in supporto l'autogrù del Comando vigili del fuoco di Verbania con la quale è stato possibile sollevare il mezzo e riposizionarlo in asse.

Il conducente è rimasto illeso. Sul posto Arpa, l'agenzia per la protezione ambientale, e la polizia di stato per i rilievi.