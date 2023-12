Per Natale regala un panettone o un pandoro artigianale di Borgo Molinetto

Panettoni e pandori regnano incontrastati tra i dolci della tradizione natalizia, ma per chi non si accontenta di prodotti industriali ma cerca, anche in occasione delle festività, l', ecco che a Crodo il "Ristorante Borgo Molinetto" di Mariano e Davide, due giovani chef talentuosi, propongono le proprie produzioni artigianali.



Panettoni e pandori prodotti con ingredienti di primissima qualità, senza addensanti, senza conservanti, e realizzati con un processo di produzione che dura ben 52 ore e che permette a questi dolci meravigliosi di conservare le proprio caratteristiche inalterate per quasi due mesi.



I panettoni del "Borgo Molinetto" vengono prodotti in tre varianti: classico, al pistacchio, e alle pere e cioccolato. Il panettone classico è arricchito con canditi realizzati artigianalmente con arance e limoni provenienti dal Sud d'Italia e di eccezionale qualità, mentre le uvette sono selezionate con cura. Il panettone liscio viene invece arricchito con una profumatissima crema al pistacchio e glassato con una copertura sempre al pistacchio. Infine è disponibile la versione del panettone con pere caramellate e cioccolato fondente.



Per chi invece fa parte del "team pandoro", Borgo Molinetto propone la classica versione da guarnire con zucchero a velo.



Pandori e panettoni sono confezionati in scatole personalizzate e disponibili nelle versioni da 100 grammi, 500 grammi, 750 grammi e 1 kg.

Si possono prenotare tramite i social di "Borgo Molinetto", Facebook e Instagram, o tramite il sito internet www.borgomolinetto.com dove sono presenti tutti i recapiti anche telefonici.



Non solo panettoni e pandori da regalare o da portare sulle tavole imbandite: il Ristorante "Borgo Molinetto" è aperto per tutte le festività con la sua cucina a km zero. Offre anche il servizio di catering e d'asporto, anche per eventi aziendali.



Anche a Natale dunque, perché non scegliere la qualità e non concedersi un dolce sfizio sano e gustoso? Il Ristorante Borgo Molinetto si trova a Crodo in via Molinetto, 36.

Per prenotazioni e info potete consultare le pagine Facebook e Instagram.