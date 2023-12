A Vogogna arriva la "Magia del Natale"

Anche in Ossola si respira già aria natalizia e, mentre le vetrine e le vie iniziano a scintillare tra luminarie e addobbi, sono già in programma i primi eventi a tema.

Lo splendido borgo medievale di Vogogna ospiterà domenica 3 dicembre la "Magia del Natale", tra mercatini di Natale e animazioni a tema Harry Potter al Castello. Bancarelle di hobbisti, artigiani, artisti, aziende agricole, alimentari e molto altro animeranno, tra le 10 e le 17, le vie del centro storico di uno de I Borghi Più Belli D'Italia e Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano.

Tante le sorprese per i più piccoli e le famiglie, e da non perdere la magica avventura di Malastrana Eventi Senza Tempo a tema Harry Potter tra le mura del Castello. Maghi e streghette saranno protagonisti, assieme ai genitori, di pozioni e incantesimi. Saranno i professori della scuola di magia più famosa al mondo a guidarli in questo mondo magico. Necessaria la prenotazione castellodivogogna@gmail.com