Presentati il Togn e la Cia 2024, sono Mattia Pensa e Chiara Donati

L’organizzazione del prossimo Carnevale Domese è già avviata: sabato 2 dicembre sono stati presentati il Togn e la Cia, che per il 2024 saranno Mattia Pensa e Chiara Donati.

Inoltre, il Comitato Carnevale Domese “Pulenta e Sciriuii”, rappresentato dal presidente Roberto Ghignone con il suo vice Andrea Truscello, ha partecipato sabato 11 novembre 2023 ad un incontro fra Gruppi Carnevaleschi e Maschere Storiche Piemontesi, presso la sede della Pro Loco di Borgosesia. L’evento, organizzato da Unpli Piemonte (Unione Nazionale Pro Loco D’Italia), è stato occasione di incontro e conoscenza e ha facilitato la creazione di collaborazioni tra i vari gruppi presenti. È stata inoltre una grandissima opportunità per fare quadrato nella promozione di questa tradizione storica, culturale e folcloristica piemontese.

Questa unione con i gruppi carnevaleschi di altri comuni ha portato, come da tradizione, a rinnovare la collaborazione del Carnevale Domese con il comitato Carnevale di Villadossola. Quest’ultimo ospiterà ancora una volta il Togn e la Cia alla celebrazione del tradizionale matrimonio tra l’Arlori e la Zecra, in programma al teatro La Fabbrica per venerdì 2 febbraio 2024.

Questa serata darà dunque il via alle celebrazioni del Carnevale Domese 2024: sabato 3 febbraio l’apertura ufficiale del Carnevale, con la presenza di numerose bande musicali svizzere. Domenica 4 febbraio il tradizionale giro dei carnevali, dalla Cappuccina alla val Vigezzo, da Calice a Villadossola. Martedì 6 febbraio ha inizio per il Togn e la Cia il giro delle scuole, che si concluderà venerdì 9 febbraio. Nella stessa serata, il comitato “Pulenta e Sciriuii” prende parte ad una cena insieme al carnevale di Pallanzeno

Il 10 febbraio il tradizionale giro della città con incontro con il pubblico presso l’Ipercoop, seguito da una cena promossa dai Lions di Domodossola al ristorante Bacco. Il grande giorno è domenica 11 febbraio, con la sfilata per le vie della città.

I festeggiamenti si concludono con due appuntamenti all’oratorio di Domodossola: il 12 febbraio una cena del comitato “Pulenta e Sciriuii”, mentre il 13 febbraio il ballo dei bambini.