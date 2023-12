Esposizione e gioco con i Lego a Masera

Domenica 3 dicembre, l'entusiasmo dei mattoncini Lego prende vita al Circolo Alpino di Masera, dove il Club Vco Lego Bricks organizza un evento per gli amanti della creatività e del divertimento. L'esposizione, che si terrà dalle 14 alle 18, offrirà la possibilità di ammirare una varietà di modellini realizzati con maestria dai membri del club. Dai paesaggi fantastici alle riproduzioni dettagliate di edifici iconici, i mattoncini Lego si trasformano in vere e proprie opere d'arte. La mostra sarà un'occasione per scoprire l'incredibile versatilità di questo gioco che, nato originariamente per i ragazzi, ha conquistato anche il cuore degli adulti.

Ma non finisce qui. Un'area gioco dedicata permetterà ai visitatori di mettere alla prova la propria creatività, costruendo e giocando con i Lego. Sarà un momento divertente e interattivo, adatto a tutte le età. Ciò che rende ancora più speciale questo evento è il suo lato solidale. Parte dei proventi dell'esposizione sarà devoluta all'associazione "Ossola Amica dell’Ugi". Questa organizzazione, Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini, da anni offre sostegno e assistenza alle famiglie che si trovano ad affrontare la difficile sfida della malattia dei loro figli.