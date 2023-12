Abusi sessuali, una decina le inchieste in Canton Vallese

Sono almeno dieci le inchieste aperte dalla magistratura sugli abusi sessuali perpetrati nell'Abbazia di Saint-Maurice, in Canton Vallese.

Lo ha reso noto il pubblico ministero vallesano dopo che una decina di persone ha denunciato "potenziali abusi legati all'Abbazia di St-Maurice o all'ambiente ecclesiastico".

‘’Le indagini – rende noto Swissinfo - fanno parte del procedimento preliminare aperto a settembre in seguito alla pubblicazione di un rapporto accademico sugli abusi commessi in Svizzera e sul loro occultamento all'interno della Chiesa cattolica dalla metà del XX secolo. L'Abbazia di Saint-Maurice non fa capo alla Diocesi di Sion, ma direttamente al Vaticano. Che ha già nominato amministratore apostolico dell'Abbazia territoriale di Saint-Maurice padre Jean-Michel Girard, preposito generale emerito dei canonici regolari della congregazione ospitaliera del Gran San Bernardo’’.