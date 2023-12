In Formazza a gennaio il motoraduno Cinghiostreffen

Dedicato a chi non sospende l'assicurazione in inverno e si sente abbastanza temerario per affrontare sulle due ruote qualunque strada e condizione meteo, torna il 12 gennaio il Cinghiostreffen a Formazza, motoraduno organizzato dal "Motoclub Alta Val Formazza" affiliato F.M.I.

Nei prati adiacenti l'area del motoraduno i bikers potranno montare le tende e accendere fuochi utilizzando i bracieri messi a disposizione dall'organizzazione. Legna e paglia saranno disponibili a un prezzo conveniente. Il tendone del motoraduno sarà allestito a fianco della zona tende e di fronte alla pista da sci, dove si svolgeranno due manifestazioni, una dedicata alle motoslitte e l'altra ai motocinghios. I primi arrivi dei partecipanti sono previsti già per la giornata di venerdì 12 gennaio, e la manifestazione entrerà nel vivo sabato 13: per gli iscritti al raduno (iscrizioni da effettuarsi in loco) sarà possibile, dalle 14 alle 16, provare le motoslitte, mentre alle 16.30 si svolgerà il "Motocinghios" con prove di abilità sulla neve e risalita sulle piste da sci.

I partecipanti potranno utilizzare la moto propria o le MotoCinghios. A seguire serata di festa con consegna premi e riconoscimenti, servizio ristoro e dj set fino a notte. Per finire, spaghettata per tutti offerta dal Moto Club Alta Val Formazza. Domenica 14 il raduno proseguirà con il servizio ristoro e nel pomeriggio i saluti e il rientro libero. Se le condizioni meteo lo consentiranno, i partecipanti raggiungeranno anche la Cascata del Toce.