Giornalisti, rinnovato il direttivo e le segreterie provinciali dalla Subalpina

Si sono concluse le elezioni all’Associazione Stampa Subalpina per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei fiduciari e delle segreterie provinciali, delle rappresentanti della Commissione Pari Opportunità.

In Piemonte, da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre, hanno votato 605 giornalisti, e precisamente 402 professionali e 203 collaboratori, pari al 63% degli aventi diritto, la stessa percentuale di un anno fa (elezioni per il Congresso Fnsi - dicembre 2022).

Nel Consiglio direttivo risultano eletti. per la lista “Insieme per la Subalpina”, che ha riportato 325 voti: Silvia Garbarino (230 preferenze), Diego Longhin (138), Flavio Corazza (126), Ettore Boffano (110), Antonella Mariotti (107), Maria Paola Arbeia (105), Giuseppe Minello (83), Massimiliano Sciullo (79), Giorgio Ballario (75), Silvano Esposito (74), Jacopo Ricca (67), Paola Guabello (63); primo escluso Mauro Gentile (56). per la lista “Giornalisti Indipendenti”, che ha riportato 72 voti: Barbara Ferrero (43), Adriano Torre (42), Stefano Tamagnone (39); prima esclusa Giuseppina Vigliotti (35).

Risultano eletti quali collaboratori: per la lista “Insieme per la Subalpina”, che ha riportato 34 voti: Cristina Insalaco (31 preferenze); primo escluso Enrico Cocciulillo (23). per la lista “Giornalisti Indipendenti”, che ha riportato 168 voti: Ezio Ercole (158 preferenze), Alberto Acquaviva (80), Paolo Manna (63), Rita Balistreri (58); primo escluso Fiorenzo Cincotti (38).

Rinnovate anche le segretrie provinciali della Subalpina. Per Novara e Verbano Cusio Ossola la segreteria provinciale risulta composta da: Roberto Conti (fiduciario, Insieme per la Subalpina); Virginia Martelli Maggi (collaboratore, Giornalisti Indipendenti).