Il ministro Zangrillo premia i 90 nuovi Maestri del lavoro

In occasione della ricorrenza del centenario della consegna delle “Stelle al merito del lavoro", sono stati conferiti importanti riconoscimenti con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi Maestri del lavoro del Piemonte.

Sono novanta i piemontesi, tra imprenditori e lavoratori dipendenti, a cui sono stati riconosciuti meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità dimostrati nel corso dell'esperienza lavorativa. Due dei novanta premiati, poi, riceveranno l'onorificenza direttamente dal presidente Sergio Mattarella in una cerimonia che si terrà al Quirinale.

La consegna dei riconoscimenti si è svolta al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. A consegnare le stelle al merito del lavoro è stato il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo . " È un onore conferire questo importante riconoscimento a chi rende il nostro sistema produttivo e lavorativo più efficiente –ha dichiarato il ministro – lavorare vuol dire dare benzina alla struttura motrice della nostra società, non è un caso che sia un fondamento posto alla base della nostra Repubblica".

"Viviamo in un'epoca di forte digitalizzazione e ci chiediamo come queste novità possano conciliarsi con la società – ha continuato Zangrillo – io credo che l'uomo debba essere capace di cogliere le opportunità che lo sviluppo del lavoro propone e mette in campo".