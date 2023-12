Grandi marche a prezzi scontatissimi da Promoclub

A Crevoladossola è aperto da qualche mese Promoclub, dove trovare prodotti e servizi di grandi marche a prezzi scontatissimi. Una realtà conveniente ed esclusiva, riservata ai dipendenti delle aziende convenzionate e ai tesserati, ne abbiamo parlato con Claudio Walter Sacchetto head of retail dei punti vendita Promoclub.

Che cos’è Promoclub e come funziona?

Risparmio e qualità, questo sono i Promoclub, una catena di outlet che consente ai sui clienti di risparmiare in svariati reparti, come abbigliamento, borse, scarpe, cura della persona, vino, teleria...è un'esperienza unica che ti fa sentire come se avessi scoperto un tesoro nascosto, perché gli sconti sono su brand importanti.

In anni come questi che hanno visto il caro mutui, l’inflazione, le bollette...farla da padrona negativamente, l’Outlet Promoclub consente ai sui clienti di acquistare a prezzi ribassati generi di primaria necessità e non, a volte con sconti importanti a volte con sconti straordinari, il tutto perché la nostra merce arriva dai cambi merce pubblicitari, ovvero pubblicità in cambio di merce, ovviamente da grosse aziende con brand che accedono ai servizi pubblicitari in tv, sulla carta stampata o sul web, quindi abbiamo prodotti di brand originali proveniente dai produttori stessi a prezzi ribassati.

Perché avete scelto Crevoladossola?

abbiamo scelto Crevoladossola nel nostro piano di sviluppo nazionale per portare anche in questa area la nostra convenienza, convinti che i residenti della zona possano apprezzare in nostro arrivo come è successo a Genova a Roma a Torino, oltre che a Milano dove siamo presenti da più di 30 anni e dove abbiamo la sede.

A che tipologia di clientela vi proponete?

A chiunque cerchi il risparmio, l'ottimo prezzo, senza rinunciare alla qualità, al brand e al made in italy.

Quali sono i vantaggi per i vostri clienti?

I vantaggi sono reali, numerosi e concreti. Puoi trovare numerosi marchi a prezzi veramente convenienti. Il risparmio è reale e concreto spesso fino all'80%.

Difficile trovare di meglio sul mercato anche perché i prodotti cambiano velocemente, essendo il risultato di contratti di cambio merce pubblicitario, quando finiscono vengono sostituiti da prodotti diversi, nelle città dove siamo presenti da tempo, i clienti entrano in negozio una volta alla settimana "per vedere cosa c’è di nuovo".

Cosa trovano i clienti nel vostro punto vendita?

Nel nostro punto vendita, i clienti potranno trovare una vasta gamma di prodotti. Abbigliamento alla moda, accessori eleganti, prodotti per la casa di alta qualità, prelibatezze alimentari e tanto altro. Quindi, se cerchi il risparmio ma senza rinunciare alla qualità, Promoclub è il posto giusto per te, la tessera è obbligatoria ma gratis per aver diritto agli sconti è sufficiente fornire i propri dati presso lo store.

Per i dipendenti delle aziende che si convenzionano è riservato un ulteriore sconto del 10% dal prezzo riservato ai tesserati.

Concludo con un consiglio, tesseratevi velocemente perché a breve l’accesso allo store sarà riservato solo ai tesserati acquisiti e ai dipendenti delle aziende convenzionate.

Via Sempione, 192, 28865 Crevoladossola VB

www.promoclub.it

