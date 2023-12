Alberto Preioni: "Promuoviamo lo sviluppo inclusivo dello sport"

“Un’assegnazione che testimonia la bontà e l’efficacia del lavoro svolto da questa amministrazione a sostegno della promozione e dello sviluppo inclusivo della pratica sportiva”. Lo dichiara il presidente gruppo Lega in Regione Alberto Preioni, dopo l’assegnazione del contributo a fondo perduto di 40 mila euro al Gsh Sempione 82, associazione nata in Ossola ma attiva in tutto il Vco, che ha lo scopo di avvicinare allo sport ragazzi e ragazze con disabilità fisica o psicofisica, e di oltre 42 mila euro all’Asd invincibili Omegna, società di calcio paralimpico.

“La tutela delle persone con disabilità e dei loro famigliari caregivers – aggiunge Preioni – è al centro dell’azione di governo dal primo giorno che ci siamo insediati a Torino. Tanto abbiamo fatto e tanto ancora faremo, in virtuosa sinergia coi territori e in questa occasione con il Vco, proprio a favore di chi ne ha più bisogno, ovvero le persone più fragili. Sono contento per questo gesto concreto rivolto a due associazioni che ogni giorno sostengono i loro atleti grazie all’impegno e alla dedizione degli uomini e delle donne che sono parte dei gruppi e soddisfatto che i comuni di Piedimulera e Omegna, che ringrazio, abbiano partecipato al bando”.

“La Regione – conclude Preioni – è fiera di dare una mano a queste associazioni meritevoli, che tra le loro fila annoverano tanti campioni cui vogliamo stare vicini per tutto quello che fanno durante l’anno”. Grazie ai 40 mila euro Gsh Sempione 82 acquisterà un nuovo pulmino da 9 posti che verrà utilizzato per le attività sul territorio e non solo.