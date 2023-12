Anticipo di Prima Categoria domani allo stadio Curotti di Domodossola.

Il Villa, che solitamente gioca il sabato sera, scenderà in campo venerdì alle 14,30 sul sintetico domese affrontando il Pieidmulera.Una partita che a inizio anno si poteva pensare come una sfida al vertice diventa invece un derby tra deluse. La Virtus Villa di Giampaolo arriva da tre sconfitte consecutive, il Piedimulera di Poma invece finora non è mai riuscito a trovare continuità.