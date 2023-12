Nuova sede in via Briona per la gioielleria Rossi

La gioielleria Rossi dal viale della stazione si è trasferita in questi giorni nel nuovo punto vendita di via Briona 21: una nuova sede ancora più bella proprio nel cuore del borgo della cultura, con locali più funzionali e una vetrina in più dove esporre ancora meglio i meravigliosi oggetti.

Da gioielleria Rossi è infatti possibile trovare tante idee regalo per tutte le tasche: bracciali, catenine, orecchini, anelli e tante altri gioielli da donna e da uomo in argento e acciaio.

Gioielleria Rossi fino a Natale è aperta tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il sabato il negozio effettua invece orario continuato dalle 9 alle 19.30. Chi cerca invece un regalo prezioso, può rivolgersi al negozio storico di via Binda.

