Museo Archeologico di Mergozzo, aperture straordinarie per attendere il 2024

Il MU.ME., il Museo Archeologico di Mergozzo, apre eccezionalmente le porte per due domeniche, in particolare il 10 e il 17 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00. L’iniziativa è stata organizzata per accogliere al meglio il 2024, anno in cui il Museo Civico festeggerà i primi vent’anni dalla sua istituzione.

Per l’occasione, prima della chiusura invernale, i visitatori avranno modo di ammirare alcuni reperti archeologici giunti a Mergozzo nel 2023, grazie alla donazione di alcune famiglie del territorio che hanno deciso di restituire alcuni oggetti al pubblico. In particolare, si tratta di due reperti rinvenuti nel 188’ nell’area delle necropoli di Mergozzo (oggi località Praviaccio, via Strada Vecchia). ). Per gruppi e scolaresche è sempre possibile prenotare tel. 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it.