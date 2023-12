H.C. Ossola Tritagiasch festeggia il Natale con un giro dei presepi di Antrona

H.C. Ossola Tritagiasch organizza, per la giornata di sabato 23 dicembre, un giro dei presepi che coinvolge tutte le frazioni del comune di Antrona-Schieranco.

L'evento si svolgerà in due parti: la prima, a partire dalle 16.30, è la visita dei presepi nelle frazioni di San Pietro, Madonna, Locasca e Rovesca, dove i frazionisti accoglieranno i visitatori con bevande calde e una merenda. Il trasporto da una frazione all'altra è da svolgere in autonomia, con le proprie automobili.

La seconda parte di svolgerà a piedi, a partire dalle ore 17.30 con ritrovo in piazza delle corriere, (allo svincolo per il Lago Di Antrona) e prevede il giro nelle varie frazioni di Antronapiana per vedere i presepi, dove sono allestiti punti ristoro con piatti caldi. Tutti i punti ristoro durante il percorso sono gratuiti perché offerti dagli abitanti.

Il giro si concluderà in piazza della chiesa, dove arriverà Babbo Natale: i bambini potranno consegnare le loro letterine e fare una foto ricordo che gli verrà stampata sul posto e regalata. Il tutto con musica gospel del gruppo "Singer Ladies".Verrà allestito un punto bevande calde e dolci natalizi per concludere la serata con uno scambio di auguri.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.