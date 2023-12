Tanti fiocchi nella notte sulle montagne dell'Ossola

Le montagne dell'Ossola si sono svegliate questa mattina imbiancate grazie alle discrete nevicate del tardo pomeriggio e della nottata.Tanti fiocchi sono caduti a Formazza, Macugnaga, in valle Vigezzo, all'Alpe Devero e un po' in tutte le valli. Oggi è sereno un po' ovunque e il manto nevoso, unitamente al sole, regalerà una bella giornata gli appassionati dello sci.

Aperte infatti le stazioni di Domobianca, la Piana, Macugnaga Belvedere, Valdo oltre alla pista di fondo di Riale. Grazie all'innevamento fresco, la stazioni tirano un bel sospiro di sollievo. E mentre sta per concludersi il ponte dell'Immacolata, sono ancora numerosi gli eventi a tema natalizio nelle nostre valli.A Santa Maria Maggiore ultimo giorno dei mercatini natalizi che in queste tre giornate hanno visto un grande afflusso di pubblico. Come sempre numerosi gli espositori e le occasioni per fare acquisti, tra artigianato e gastronomia tipica.

Molte le seconde case aperte e i turisti che hanno pernottato nella località vigezzina. E proprio ieri sera alla Piana gran successo dello spettacolo pirotecnico Vette d'Artificio, con centinaia di persone ad ammirare i fuochi d'artificio. Uno spettacolo ancora più suggestivo grazie all'abbondante nevicata che è scesa copiosa durante lo show e che ha reso l'atmosfera ancora più magica.Mercatini di Natale oggi anche a Formazza, in centro paese. A Varzo questa sera concerto gospel con i White Spirit presso il teatro Alveare.