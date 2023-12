Si parla di adolescenza e conflitti con i genitori al Ciss di Domodossola

L'adolescenza, quella fase della vita fatto spesso di contrasti con i genitori, turbolenze emotive, silenzi e inquietudini. E' sempre stato così, ma forse nella nostra epoca vivere il passaggio all'età adulta è un po' più difficoltoso. Per aiutare educatori e genitori ad affrontare questo particolare periodo e aiutare i nostri ragazzi, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali con il sostengo della Fondazione Comunitaria del Vco organizza due serate informative rivolte ai genitori con figli adolescenti.

La prima si svolgerà il 14 dicembre, la seconda il 19 dicembre e si terranno entrambe presso la sala conferenze del Ciss Ossola in via I maggio a Domodossola a partire dalle ore 20.30. Sarà il dottor Carlo Trionfi, piscologo, psicoterapeuta, esperto di relazioni familiari e direttore scientifico del Centro Studi Famiglia di Milano ad affrontare i delicati temi: giovedì 14 dicembre parlerà di "Adolescenti che tacciono con gesti che raccontano", mentre martedì 19 dicembre il tema dell'incontro sarà "Quanto rompi!" come gestire i conflitti in adolescenza. Gli incontri sono liberi e aperti a tutti