Tradizionale magia natalizia a Rumianca

Come tradizione ormai da diversi anni, la piccola frazione di Rumianca si prepara al Natale con i laboratori creativi per ragazzi e bambini. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto grande successo e la partecipazione è stata numerosa.

Gli “artisti in erba” si sono cimentati nella realizzazione di oggetti natalizi presso il salone polivalente della casa per anziani. Con la supervisione delle donne del gruppo, che ringrazio per il loro impegno, hanno creato manufatti molto belli. Grande la soddisfazione di tutti i partecipanti, degli organizzatori e del Comitato San Giovanni che ha sostenuto l’iniziativa ed ha offerto la merenda.

Sempre in questo periodo natalizio vi è stata l’ormai abituale accensione del presepe e dell’albero di Natale, entrambi rivisitati con delle aggiunte oltre che delle luminarie poste sulla chiesa che sono state riparate e messe a nuovo. Il tutto grazie all’intervento di alcuni componenti del comitato che ringrazio

L'anno che sta per teminare è stato, come sempre, ricco di attività ed inizative ideate e finanziate dal Comitato. Con l'occasione ringrazio per l'impegno profuso nelle varie attività i membri del comitato e tutti coloro che vi hanno collaborato. Porgo un sincero augurio di buone feste natalizie a tutti riconrdando che le attività del comitato riprenderanno già la sera del 5 gennaio 2024, meteo permettendo, con il falò della befana.