La Regione investe sulla montagna, Uncem Piemonte: "Soddisfatti e orgogliosi"

Nelle ultime ore, la regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 24 milioni di euro per le zone di montagna. La Giunta Regionale ha stabilito la programmazione delle risorse che verrà inviata al Dipartimento Affari regionali e autonomie per ottenerne il trasferimento. A seguito della notizia, il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero ha voluto ringraziare coloro che hanno reso possibile questo progetto:

"Voglio ringraziare il Vicepresidente della Regione, Assessore alla Montagna e agli Enti locali Fabio Carosso, per l'impegno fortissimo, con il Presidente Cirio, la Giunta e il Consiglio, per la montagna”, si legge nel comunicato stampa. “Vengono oggi ripartiti 24 milioni di euro per i territori, su azioni che, come Uncem, abbiamo proposto e condiviso. 24 milioni di quota parte del fondo nazionale montagna, che arriva nel 2023 a 200 milioni di euro, e altri 12 milioni di fondo regionale. Con la Lombardia, siamo la Regione italiana che ha fatto di più per le aree montane. Ne siamo soddisfatti e orgogliosi. Penso alla Strategia delle Green Communities, che avevano già 9 milioni di euro di finanziamento regionale del 2022, oltre alle 4 aree piemontesi finanziate con il PNRR. Il bando appena chiuso è andato molto bene, con 20 Unioni montane candidate. Guardo con favore ai fondi per i muretti a secco, per i terrazzamenti, così importanti. Guardo alle biomasse, alle filiere forestali e alla produzione di energia, che nel 2014, dieci anni fa, ebbero un ottimo bando fatto dall'allora Assessore Vignale, e poi sono state sostenute da GAL e Unioni. Fronti importanti, che abbiamo a cuore, che ora vengono sostenuti e rilanciati dalla Regione. Camminare insieme, sostenendo il lavoro insieme tra Comuni, perfezionando la legge sulle Unioni montane, nel 2024, è la soluzione giusta, che rende il Piemonte protagonista, modello per la montagna italiana ed europea”.