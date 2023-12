Alla biblioteca Contini si aspetta il Natale con tanti eventi per i più piccoli

Per la gioia di tutti i bambini, e del bambino che è in ognuno di noi, il Natale si avvicina a larghi passi. Per aspettarlo degnamente, alla biblioteca “Contini” di Domodossola, dopo il successo degli ultimi eventi, è stato preparato un ricco programma di iniziative anche per il prossimo fine settimana.

Venerdì 15 dicembre, alle ore 17.00, verrà presentato il libro “Artistello e la ricetta segreta del pane”. Con le letture di Sara Caprera e la presenza dell’autrice, Cinzia Gatti, i bambini potranno seguire le avventure di Artistello, un simpatico folletto investigatore che adora i dolci. La sua missione sarà scoprire la ricetta del pane in un piccolo paese di montagna. Pare sia segreta. Tutto sembra semplice, e invece. L’età indicata per le letture è dai 6 ai 10 anni.

Sabato 16 dicembre, alle ore 10.30, le imperdibili letture ad alta voce con i volontari di Nati per leggere. Quale modo migliore per scambiarsi gli auguri e prepararsi con allegria e serenità alle feste che stanno per cominciare? L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Sempre sabato 16 dicembre, alle ore 15.00, dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal primo incontro venerdì 1° dicembre, ci sarà il secondo appuntamento con Biblioteca in gioco. L’iniziativa, rivolta a ragazzi dai 6 ai 13 anni accompagnati da un adulto, sarà un’occasione per scoprire insieme i nuovi giochi a disposizione nella sezione ludica della biblioteca, guidati dalle tutor specializzate dello Studio ABC.

Per questioni organizzative, per partecipare a tutti gli eventi è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.