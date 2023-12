'Ho contato fino a cento', la presentazione del libro a Villa

Villadossola si prepara ad accogliere un evento per gli amanti della letteratura. Domenica 17 dicembre alle 15.00, al Circolo Arci Toce, Silvana Da Roit, acclamata autrice di opere come "I tunnel di Oxilla", "Niente come prima" e "La scatola di latta", svelerà il suo ultimo capolavoro letterario intitolato "Ho Contato Fino a Cento", pubblicato dalle Edizioni Convalle.

Il dialogo che accompagnerà la presentazione sarà guidato da Antonella Marangoni, creando uno spazio di riflessione e approfondimento intorno alle tematiche affrontate nel romanzo. Sarà un'occasione unica per entrare nel mondo dell'autrice, scoprire i retroscena della creazione del libro e porre domande dirette sulla trama, i personaggi e l'ispirazione che ha guidato Silvana Da Roit in questa nuova avventura letteraria.

I presenti avranno l'opportunità di interagire direttamente con l'autrice, condividendo le proprie impressioni e curiosità. Un'esperienza coinvolgente che promette di arricchire il bagaglio culturale di chiunque decida di partecipare. Non perdete l'occasione di immergervi nelle pagine avvincenti di "Ho Contato Fino a Cento" e di conoscere da vicino l'autrice che ha saputo conquistare i lettori con il suo stile unico e avvincente. Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio dedicato alla scoperta di nuove emozionanti storie.