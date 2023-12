Un concerto per celebrare il centenario della seziona Ana di Domodossola

Il 2023 è stato un anno indimenticabile per gli alpini che hanno festeggiato i cento anni della sezione Ana di Domodossola. Per chiudere le celebrazioni il Coro Alpino Ana e la Fanfara Alpina Ossolana in collaborazione con il gruppo alpini raggruppamento Bognanco, Domodossola e circondario hanno ancora in serbo un grande evento.

Il 16 dicembre alle 21.00, nella chiesa Collegiata, si terrà il concerto del centenario. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto al progetto della parrocchia “Una casa per tutti”. Il coro Alpino Ana sarà diretto da Enzo Sartori, mentre la Fanfara Alpina da Antonio Manti e Samuele Castellano.