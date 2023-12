E’ di 341.500 euro l’intervento programmato sul ponte sull’Ovesca a Villadossola. L’intervento è in corso in questi giorni dopo che la Provincia ha dato il via all’intervento.

I lavori interessano le due pile del ponte sul quale scorre la strada provinciale 166 che attraversa la cittadina ossolana. Pile che avevano necessità di essere consolidate dopo qualche problema dovuto alle ‘piene’ del torrente.