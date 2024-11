Prolungati i tempi di intervento al ponte sul torrente Ovesca

Continua a slittare la fine dei lavori di consolidamento del ponte sul torrente Ovesca a Villadossola. Lavori di ristrutturazione di un’ opera che risale ai primi decenni del Novecento, ponte che sorregge la strada provinciale 166.

Il cantiere era stato aperto nel dicembre 2023: sarebbe dovuto terminare lo scorso giugno, ma alcuni problemi hanno fattoo slittare la fine dei lavori.

In passato lo stop era dovuto al fatto che per alcuni materiali usati necessitavano temperature variabili tra i 5 e i 10 gradi. Ora i rallentamenti sono dovuti ad altro. Anche se l'interruzione dei lavori non crea alcun disagio al traffico sulla provinciale.

Poi, altri contrattempi.

‘’Il primo intoppo era dovuto alla presenza di sottoservizi e di tempi si sono allungati. Poi è stato trovato un tubo in amianto ad anche questo ha causato problemi. Il tutto tenendo conto che abbiamo trovato le condizioni del ponte peggiori di quanto pensassimo. Non c’erano problemi pericolosi ma un maggior deterioramento ‘’ ci spiega Alessandro Lana, presidente della Provincia, che sta infatti intervenendo su diversi manufatti. L’ultimo intoppo è stato il rifacimento del ponte di Andosso, sulla strada provinciale che da Domodossola sale al Lusentino.

‘’La ditta che lavora a Villadossola – spiega Lana – è la stessa che sta intervenendo ad Andoss, quindi abbiamo deciso di dare priorità a quest’ultimo lavoro che presenta maggiore urgenza’’.



Tornando al ponte sull’Ovesca ricordiamo che i lavori in corso servono a rinforzare nei piloni il cemento armato che nel corso degli anni si è ammalorato. Erano previsti lavori per un totale di 342.500 euro. ‘’La situazione del ponte però – afferma Lana – ci ha costretti a dover reperire altre risorse’’