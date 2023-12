Schianto sulla superstrada a Mergozzo

Incidente poco prima delle 20 sulla superstrada ossolana. E' successo in direzione sud poco dopo l'uscita di Mergozzo. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro. Una delle auto coinvolte, una utilitaria, secondo le prime testimonianze, si sarebbe ribaltata e sarebbe rimasta seriamente danneggiata in mezzo alla carreggisata. Sul posto Vigili del fuoco con due mezzi, un'auto medica del 118 e un'ambulanza, oltre alla Polizia di stato.



Lunghe code si sono formate in direzione sud. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte.