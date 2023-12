Con "Inverno per 2" si viaggia in coppia sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Una ferrovia attraversa territori sempre uguali e costantemente diversi: accade anche per i convogli che dal 1923 viaggiano tra Domodossola e Locarno, con scorci che nella stagione invernale regalano emozioni nuove. Amatissima per il Treno del Foliage, la Ferrovia Vigezzina-Centovalli è operativa 365 giorni all'anno e anche per questo inverno proporrà una promozione imperdibile: dall'8 gennaio al 3 marzo si potranno acquistare 2 biglietti di a/r per viaggiare sull'intera linea – con partenza dal capolinea italiano, Domodossola oppure dalla ticinese Locarno, con la possibilità di effettuare una sosta intermedia per visitare i territori attraversati – pagandone solo uno (37 € a coppia, inclusi la prenotazione del posto e l'eventuale supplemento per viaggiare sui treni panoramici).

I tramonti invernali lungo la tratta di 52 km percorsa dai convogli italo-elvetici possono regalare panorami di raro fascino: ammirarli in coppia a bordo può trasformarsi in esperienza magica.

In attesa dei fiocchi di neve, infatti, i treni bianchi e blu percorrono già oggi un tragitto di media montagna in cui, grazie alla veste invernale della vegetazione, lo sguardo si spalanca verso le cime della Val Vigezzo e i borghi storici incastonati tra Italia e Svizzera. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque la promozione “Inverno per 2”: tutti coloro che acquisteranno online (qui il link diretto) due biglietti per la tratta Domodossola-Locarno o Locarno-Domodossola (validi uno o due giorni, con possibilità di effettuare una sola sosta intermedia) pagheranno la metà.