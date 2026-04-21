Ambulanza ribaltata in A26, l’Usb denuncia criticità sulla sicurezza

Sull’incidente avvenuto sabato pomeriggio, che ha visto un’ambulanza dell’Anpas di Villadossola ribaltarsi in autostrada all’altezza di Stresa, tra le gallerie Mottarone 2 e Mottarone 1, interviene anche l’Usb Operatori Antincendio Stradale. In una nota il sindacato sottolinea il fatto che i mezzi di informazione hanno dato notizie dell’incidente, con tre feriti fortunatamente non gravi, ma non è stato reso noto che dietro i new jersey contro i quali è finita l’ambulanza, “è posizionata una postazione fissa di operatori antincendio autostradale presidiata H24, 7 giorni su 7 da operatori antincendio. Si tratta di un container collocato non in area di servizio, non in zona protetta esterna alla carreggiata, ma sulla corsia di emergenza, in un tratto caratterizzato da una curva che limita significativamente la visibilità per i veicoli in arrivo.”

E prosegue la nota: “I due lavoratori presenti al momento dell'impatto sono fortunatamente illesi. Ma per quanto ancora possiamo contare sulla fortuna? USB chiede che le autorità competenti — Ispettorato del Lavoro, MIT, Autostrade per l'Italia — chiariscano con urgenza se quella postazione rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza stradale, e se siano mai stati effettuati sopralluoghi e valutazioni del rischio adeguate.”

E conclude la nota: “Chiediamo inoltre che venga reso pubblico se siano mai pervenute segnalazioni riguardo alla pericolosità di quel posizionamento, e quale seguito abbiano ricevuto. Un'ambulanza si è cappottata. Poteva essere un autoarticolato. I nostri lavoratori potevano non essere qui a raccontarlo. La sicurezza non è negoziabile”.