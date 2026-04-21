Mutui, cresce l’importo medio: nel 2025 sfiora i 128 mila euro

Nel 2025 l’importo medio dei mutui erogati in Italia raggiunge i 127.998 euro, segnando un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dall’analisi condotta da Kìron Partner SpA, realtà del Gruppo Tecnocasa, che ha esaminato l’evoluzione del cosiddetto “ticket medio”, ovvero l’ammontare medio dei finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto della casa.

Dopo una lunga fase di stabilità tra il 2015 e il 2021, quando i valori si erano mantenuti tra i 111 e i 115 mila euro, dal 2022 si è registrata una crescita significativa, proseguita fino all’ultima rilevazione del 2025. Un andamento che si inserisce in un contesto di ripresa più ampia del settore creditizio.

Tra i fattori che spiegano questa dinamica, spicca lo spostamento della domanda verso immobili di fascia di prezzo più elevata. In particolare, i mutui compresi tra 150.000 e 250.000 euro hanno aumentato il proprio peso sul totale delle erogazioni, passando dal 14% al 17,5%, trainati soprattutto dall’aumento dei valori immobiliari.

Per rendere sostenibili importi più elevati, i mutuatari tendono sempre più ad allungare la durata dei finanziamenti: nel 2025 la media si attesta a 26,8 anni, in lieve crescita rispetto ai 26,7 del 2024. Una scelta che consente di contenere l’impatto della rata mensile.

Sempre più rilevante, inoltre, il tema dell’efficienza energetica. Le abitazioni in classe A possono raggiungere valori fino al 50% superiori rispetto a quelle meno efficienti, incidendo direttamente sull’importo del mutuo richiesto.

L’analisi si basa su quasi 184 mila pratiche di finanziamento gestite dalla rete di Kìron Partner tra il 2015 e il 2025, offrendo uno spaccato significativo sull’evoluzione del mercato dei mutui in Italia.