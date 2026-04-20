Viva Vittoria, raccolti oltre 30mila euro a sostegno del Centro Antiviolenza del Vco

A circa un mese dallo svolgimento dell’evento di Viva Vittoria Vco, che ha colorato via Rosmini a Domodossola con migliaia di coperte fatte a mano, la squadra organizzatrice dell’iniziativa rende nota la cifra totale raccolta grazie alla vendita delle coperte stesse e che sarò devoluta al Centro Antiviolenza del Vco.

“Il team di Viva Vittoria - si legge nella nota - una volta completata la raccolta e la contabilizzazione delle donazioni e delle vendite, desidera comunicare con immensa gioia e riconoscenza che la cifra totale del bonifico destinato al Fondo Tutela Donne e Minore della Fondazione Vco per il Centro Antiviolenza Vco, ammonta a 30.090 euro. Con lo stesso cuore con cui abbiamo costruito insieme questa iniziativa, vogliamo ringraziare nuovamente tutta la comunità della provincia per il lavoro, i contributi, la presenza e l’energia che avete donato. Avete trasformato un progetto in un abbraccio collettivo, un gesto concreto in un atto d’amore condiviso. Siamo profondamente commosse: la partecipazione, l’entusiasmo e la forza che avete portato con voi hanno reso questa esperienza qualcosa di unico. Siamo certe che Anna Maria Galizia abbia gioito insieme a noi; dedicarle la giornata ha unito memoria, affetto e comunità in un modo che rimarrà nel tempo. Grazie per ogni gesto, ogni sorriso, ogni coperta, ogni parola, ogni presenza. Grazie per aver dimostrato, ancora una volta, che questa comunità sa essere unita, forte e luminosa”.