Prevenzione visiva nelle scuole: tappa a Domodossola per il Lions Club Verbano Borromeo

Prosegue con costanza e grande dedizione il service dedicato alla prevenzione visiva promosso da Fausto Girolamo Macaluso, presidente del Lions Club Verbano Borromeo, da anni impegnato sul territorio con iniziative concrete a favore della salute e del benessere della comunità. Nella giornata di ieri, 20 aprile, il progetto ha fatto tappa alla scuola primaria Milani di Domodossola e ha coinvolto gli alunni delle classi prime e seconde.

Nel corso dell’incontro, i bambini sono stati sottoposti ad uno screening visivo - attività rapida e non invasiva - con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie o difficoltà visive in una fase cruciale dello sviluppo. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità di due oculisti, i dottori Paolo Bordin e Maurizio Bagini, affiancati dai soci del Lions Club Verbano Borromeo, da sempre sensibili alle tematiche della prevenzione e dell’educazione sanitaria.

“L’obiettivo del service - spiegano dal Lios Club - è quello di favorire una diagnosi precoce di eventuali problematiche visive, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei più piccoli e a supportare il loro percorso scolastico. Una buona capacità visiva è infatti fondamentale per l’apprendimento e per una crescita equilibrata. Il Lions Club Verbano Borromeo conferma così il proprio impegno nel promuovere attività di servizio continuative, rivolte in particolare alle nuove generazioni, con la consapevolezza che la prevenzione rappresenta uno strumento essenziale per costruire un futuro più sano e consapevole”.