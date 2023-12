Botti di Capodanno, il sindaco Pizzi: "Cautela e rispetto per gli altri"

In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del 2024, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha condiviso una nota in merito all’utilizzo responsabile dei botti di Capodanno. Queste le sue parole:

“Come già chiarito dal Ministero degli Interni, in realtà i Sindaci non possono vietare l’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno” attraverso le ordinanze contingibili e urgenti, andando a regolamentare una materia che esula dalla propria competenza. Infatti, tale strumento può essere utilizzato per fronteggiare emergenze conseguenti a situazioni di assoluta urgenza e necessità, non in occasione di un accadimento che si verifica tutti gli anni nella stessa data”, spiega Pizzi.

Come ogni anno, però, ritengo doveroso rivolgere un invito ad ogni possibile cautela per la tutela della propria e altrui incolumità - sottolineando l’importanza di evitare l’uso di giochi pirotecnici nei luoghi di aggregazione e nelle aree a rischio di propagazione d’incendi - e sensibilizzare al rispetto della salute degli animali che, come si sa, si spaventano e soffrono per i “botti” della notte di Capodanno.

Ritengo che, con un po' di misura e di rispetto, magari preferendo prodotti con giochi di luce a quelli deflagranti e rumorosi – conclude il primo cittadino - ci si possa divertire comunque tenendo sempre presente che i diritti di ognuno finiscono dove cominciano quelli degli altri.

Auguri di Buon Anno”.